РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Многодетным семьям Люберец в 2020 году предоставят 150 земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Люберцах накануне прошло совещание инициативной группы многодетных семей с представителями администрации по вопросам предоставления земельных участков.

«В 2020 году 150 участков запланировано предоставить многодетным семьям, состоящим на учете на получение земельных участков», – сказал советник главы муниципалитета Владимир Михайлов.

Он пояснил, что на сегодня в городском округе Раменское в поселении Ульянинское предоставлено в собственность 657 земельных участков членам многодетных семей Люберец, состоящим на учете на получение земельных участков. Эта инициатива реализована в соответствии с законом Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

Также на совещании обсудили вопросы расширения дорог в поселке, строительства дорожных «карманов» и подключения поселка к электросетям.

«Администрацией городского округа Люберцы построена выездная асфальтовая дорогая протяженностью 1,2 и 4,7 киломера внутриквартальных дорог, из них 1,8 километра в 2019 году», – отметил заместитель главы администрации Родион Грошевик.

Он добавил, что в 2020 году будет построено 2,5 километра дорог. Всего по плану необходимо построить 15 километров дорог. Пока план выполнен на 39%.

По итогам встречи было принято решение о тесном взаимодействии между люберецкой администрацией и инициативной группой многодетных семей. Представители администрации распределили должностные задачи по расширению главной поселковой дороги и содействию в подключении участков к электросетям.