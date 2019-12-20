РИАМО - 20 дек. Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины, давность наступления смерти которой около двух суток, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

18 декабря в селе Шугарово Ступина в своем доме с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружено тело 39-летней женщины, давность наступления смерти которой около двух суток.

«По данному факту следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи уже осмотрели место убийства совместно с криминалистами, в ходе этого были изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Также проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к убийству. Расследование уголовного дела продолжается.