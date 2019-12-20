РИАМО - 20 дек. В Орехово-Зуеве на территории креативного кластера «Стачка» открылось пространство коллективной работы «Точка Кипения» Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) и Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Приоритетными направлениями новой «Точки» станут smart-экономика, креативная индустрия, FashionNet НТИ и IT-технологии. «Точка Кипения» является тем самым местом мозгового штурма, где будут рождаться идеи», — говорится в сообщении.

«Точка Кипения» — это федеральная сеть интеллектуально-деловых городских центров, созданная АСИ и Платформой НТИ. Это бесплатные коворкинги для работы, общения и проведения мероприятий. В настоящий момент действует 83 «Точки» на территории России.