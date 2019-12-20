РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. В подмосковных Люберцах 21 декабря состоится новогодний турнир по настольному теннису, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В эту субботу, 21 декабря, на стадионе «Урожай» в Томилине состоится открытый новогодний турнир городского округа Люберцы по настольному теннису. Турнир начнется в 11:00», – говорится в сообщении.

Все желающие жители городского округа могут принять участие в мероприятии.