РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Министерство культуры Московской области провело ежегодное рейтингование культурно-досуговых учреждений региона, а также их руководителей, лидерами рейтинга признали учреждения культуры городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По итогам года из 67 подмосковных муниципалитетов наш округ (Люберцы - ред.) стал лидером среди культурно-досуговых учреждений. Их руководители вошли в десятку лучших директоров», – сказал Ружицкий.

Культурно-досуговые учреждения и библиотеки оценивались по восьми критериям, их руководители – по девяти. При рейтинговании оценивались достижения, пространство, кадры и менеджмент. Учитывалась и независимая оценка качества, когда баллы учреждению выставляют жители.

По словам Ружицкого, в десятке лучших руководителей оказались директор люберецкого Дворца культуры Николай Филонов, директор Красковского культурного центра Елена Россо и директор Центра культуры и семейного досуга поселка Томилино Александр Казанцев. В десятку лучших руководителей библиотек вошла директор Центральной библиотеки имени Сергея Есенина Алла Карпенко.

Библиотеки городского округа Люберцы оказались в двадцатке лучших библиотек региона, заключил Ружицкий.