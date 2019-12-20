РИАМО - 20 дек. С 8 по 12 июня 2020 года в столичном Центре международной торговли состоится крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли — Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

Форум организует министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.

«Форум в шестой раз соберет руководителей федеральных органов власти, представителей государственных органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущих федеральных и региональных ритейлеров, крупнейших российских и международных организаций, поставщиков и других участников потребительского рынка», - говорится в сообщении.

Неделя российского ритейла - ежегодное масштабное отраслевое мероприятие с участием представителей бизнеса и государственной власти, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию ритейла, решаются вопросы развития отрасли.

В июне 2019 года пятый форум собрал 6,5 тысяч участников и 700 спикеров из сферы ритейла. В 2020 году ожидается 7 тысяч участников, включая представителей 500 торговых сетей. Запланировано расширение программы: помимо 80 деловых мероприятий, планируется организовать Международный день ритейла с участием топ-менеджмента иностранных торговых сетей, руководителей международных бизнес-ассоциаций и транснациональных поставщиков.

На форуме-2020 будет работать Центр закупок сетей — площадка для переговоров с участием более 50 ритейлеров. Отдельным блоком деловой программы станут тематические конгрессы — Мясной, Хлебный и Алкогольный. В течение дня представители одной отрасли смогут обсудить ключевые проблемы в своей работе.

Алкогольный конгресс — одно из ключевых мероприятий Недели российского ритейла. Он будет длиться три дня параллельно с деловой программой форума. Помимо пленарных заседаний и стратегических сессий, будет работать экспозиционная зона, демонстрирующая достижения виноделен России и зарубежья. Гости мероприятия смогут посетить инновационную винотеку и дегустационный салон, принять участие в образовательных и слепых дегустациях.

Кроме того, в рамках выставки Retail Week Expo будут представлены 100 стендов российских и международных компаний. Они продемонстрируют передовые решения для ритейла, новые технологии на службе бизнеса и розничную продукцию высокого качества. Для экспонентов это возможность получить на месте оценку качества нового товара или услуги, а также собрать данные о своей аудитории. Участникам форума выставка даст возможность познакомиться с инновациями, которые войдут в употребление только через год-два.

На мероприятии будут определены победители премии Retail Week Awards, а также состоится торжественное награждение победителей конкурсов «Торговля России» и Top Retail Managers.

Помимо участия в деловой программе, гости форума-2020 смогут выиграть призы, собирая баллы в официальном приложении, а также сразиться за Кубок Недели российского ритейла по мини-футболу в заключительный день мероприятия.