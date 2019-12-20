РИАМО - 20 дек. Врачи Научно-клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского помогли 46-летнему пациенту, который жаловался на охриплость, дискомфорт в горле и кашель, так как у него в гортани росли волосы, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Как выяснили врачи, около девяти лет пациент из-за ранения шеи в результате несчастного случая перенес экстренную реконструктивную операцию на гортани и трахее с формированием стойкой трахеостомы для обеспечения дыхания», - говорится в сообщении.

В дальнейшем трахеостома была хирургически закрыта кожным лоскутом. Реабилитация прошла успешно, и мужчина забыл об этом до недавнего времени.

Последние два – три года лет пациент стал жаловаться на дискомфорт в горле и кашель, на усиление охриплости, поэтому и обратился в институт Свержевского.

Врачи выявили рубец в гортани, который образовался после травмы, с ростом волос из подскладкового пространства. Волосы находились на голосовом и вестибулярном отделах гортани, а часть - в трахее.

После операции с использованием кожного лоскута рост волос в просвете гортани наблюдается редко. Волосы в этом месте и трахеи раздражают слизистую оболочку, вызывая дискомфорт и кашель, что значительно снижает качество жизни пациента, в отдельных случаях приводя к неврологическим расстройствам.

Хирурги института Свержевского под местной анестезией с помощью игольчатого электрода через канал гибкого эндоскопа провели коагуляцию волосяных луковиц и питающих их сосудов, фактически выполнив электроэпиляцию.

Мужчину выписали в этот же день домой, а симптомы сразу исчезли. После контрольного обследования, врачи пришли к выводу о том, что повторные манипуляции пациенту не понадобятся.