РИАМО - 20 дек. Свыше 17 тысяч обращений от жителей Подмосковья поступило в Мособлдуму и приемные депутатов, большинство вопросов касались экономики, социальной сферы и ЖКХ, сообщил в пятницу на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, ежегодно растет количество обращений напрямую в Мособлдуму. В 2017 году обратились 2,5 тысячи человек, в 2018 году – 4,5 тысячи человек, в 2019 году поступило свыше 6 тысяч обращений от жителей.

«Мы решаем порядка 50% обращений в думу напрямую. Люди видят это, и доверие растет. То же самое на местах происходит. Порядка 11 тысяч жителей депутаты приняли. Там порядка 30% обращений решается, но иногда люди просто приходят с вопросами федерального уровня», - пояснил Брынцалов.

Из всех обращений в думу 37,3% касались экономики, 20,6% - жилищно-коммунальной сферы, 22% - социальной сферы. На личных депутатских приемах большинство обращений было на социальные темы (47,5%), в сфере ЖКХ (34%) и экономики (9,4%).

«Очень часто обращаются (по поводу оказания – ред.) материальной помощи. Это малоимущие, неработающие пенсионеры, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По вопросам жилищно-коммунального хозяйства есть жалобы на работу управляющих компаний. Экономика – здесь вопросы, связанные с арендой помещений, оформлением земельных участков», - прокомментировал Брынцалов.