РИАМО - 20 дек. В Москве будет действовать акция «Елочный круговорот», в рамках которой горожане смогут сдать елки на переработку после праздников, сообщила мэр столицы Сергей Собянин.

В пятницу в столице открылись первые елочные базары, всего таких точек продажи деревьев в разных округах столицы будет 284. По словам мэра, покупать елки лучше на официальных базарах, ведь там продают только деревья, выращенные в питомниках.

«А после праздников лучше сдавайте их в специальные пункты приема: мы проводим акцию «Елочный круговорот», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Деревья в рамках акции переработают в щепу, которой можно посыпать вольеры для животных.