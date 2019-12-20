РИАМО - 20 дек. В Подмосковье и столице установилась «розовая» зима – когда средняя температура превышает норму, и на синоптических картах это обозначается розовым цветом, сообщается на сайте «Метеоновости».

За 20 дней декабря среднесуточная температура воздуха ни разу не опустилась ниже среднемноголетних значений и значительно превышала их.

«Причем если в первую декаду это превышение было от 0 до 8 единиц, то в последующие 10 дней декабря температура воздуха стабильно превышала норму на 5-8 градусов», — говорится в сообщении.

В среднем с начала декабря температура отклонилась от нормы в -5,2 градуса на 5,6 градуса. 2 декабря была зафиксирована самая низкая температура – минус 5,2 градуса, 18 декабря температура поднялась выше всего – до плюс 5,6 градуса. Это стало новым рекордом для 18 декабря.

Двадцатого декабря самая низкая температура в -33,4 градуса была зафиксирована в 1891 году, максимальная температура была зафиксирована в 2015 году – плюс 5 градусов.

С начала декабря в регионе выпало 16 миллиметров осадков, что составляет 31% от нормы в 52 миллиметра. Снежный покров в столице продержался не больше суток, а, по норме, к 20 декабря высота снежного покрова в Москве должна достигать 15 сантиметров.