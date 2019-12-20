РИАМО – 20 дек. Скончалась знаменитая советская теннисистка Галина Бакшеева, она дважды была чемпионкой юниорского «Уимблдона», сообщает Газета.ru.

«Ей было 74 года. Бакшеева являлась мастером спорта СССР международного класса и входила в состав советской сборной в Кубке Федераций», — говорится в сообщении.

Бакшеева становилась победительницей юниорского «Уимблдона» в 1961 и 1962 годах.

Федерация тенниса России принесла соболезнования родным и близким спортсменки