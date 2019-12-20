Евгений Дудин
Обновленный муниципальный центр управления регионом начал работать в здании администрации Балашихи.
Евгений Дудин
Глава Балашихи Сергей Юров и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов осмотрели новое помещение, протестировали работу системы, пообщались с сотрудниками.
Евгений Дудин
«В этом (2019 – ред.) году по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева появился центр управления регионом. В эту систему направляются обращения жителей города по всем отраслям, среди которых ЖКХ, дороги, здравоохранение, благоустройство и в целом социальная сфера. Подобное подразделение, которое занимается рассмотрением заявок от граждан, в Балашихе работает уже давно, но теперь появилось отдельное отремонтированное помещение, где с начала декабря начал работу обновленный центр. В одном месте находятся сотрудники управлений и различных подразделений администрации для того, чтобы решать возникающие у жителей города вопросы», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.
Евгений Дудин
В обработке поступающих обращений задействованы и заместители главы администрации городского округа.
Евгений Дудин
Ежедневно формируются отчеты по каждому направлению, коллегиально принимаются решения по устранению проблемных вопросов.
Евгений Дудин
«Мы совершенно точно можем говорить о полном включении в работу обновленной системы центра управления регионом в Балашихе, самом крупном муниципалитете в Подмосковье. В одном месте собраны компетентные сотрудники для того, чтобы принимать оперативные решения и в необходимых вопросах подключать главу городского округа Сергея Юрова. Это позволяет всем службам работать более эффективно, и я уверен, что жители города уже в ближайшее время смогут увидеть преобразования», - сказал Игорь Брынцалов.
Евгений Дудин
Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
Евгений Дудин
Муниципальный ЦУР – это платформа, где происходит сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности города. Информация поступает из социальных сетей, личных обращений жителей, по электронной почте и через портал «Добродел».
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