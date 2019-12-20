Евгений Дудин

«В этом (2019 – ред.) году по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева появился центр управления регионом. В эту систему направляются обращения жителей города по всем отраслям, среди которых ЖКХ, дороги, здравоохранение, благоустройство и в целом социальная сфера. Подобное подразделение, которое занимается рассмотрением заявок от граждан, в Балашихе работает уже давно, но теперь появилось отдельное отремонтированное помещение, где с начала декабря начал работу обновленный центр. В одном месте находятся сотрудники управлений и различных подразделений администрации для того, чтобы решать возникающие у жителей города вопросы», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.