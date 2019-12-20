РИАМО - 20 дек. В подмосковных Люберцах подвели итоги окружного конкурса творческих работ «Рождественская игрушка», свыше 130 авторов работ стали призерами и победителями, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этом году (в 2019 году - ред.) школьники и воспитанники детских садов создали 662 праздничные поделки. В качестве материалов конкурсанты использовали картон, бумагу, папье-маше, тесто и искусственный волос. После подведения итогов победителями и призерами признаны авторы 134 работ», – сказала начальник управления образованием администрации округа Виктория Бунтина.

Конкурс проводился в номинациях: «Елочная игрушка», «Новогодняя красавица», «Символ года», «Эко - Fantasy», «Зима в Подмосковье». При оценке работ жюри учитывало креативность, эстетическое оформление, технику и оригинальность исполнения.

Выставочной площадкой новогодних поделок стала гимназия №1 Люберец.