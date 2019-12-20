РИАМО – 20 дек. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил сотрудников и ветеранов служб органов безопасности России с профессиональным праздником, также он высказался по поводу трагического происшествия на Лубянке, сообщает Газета.ru.

«Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России», — написал Бастрыкин в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

Он выразил соболезнования семье погибшего и заверил, что следствие примет все меры, чтобы детально установить причины произошедшего.

Вечером 19 декабря около здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник ликвидирован.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>