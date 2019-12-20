РИАМО - 20 дек. В Подмосковье состоялся крупный проект «Живые уроки», в рамках которого более 10 тысяч школьников смогли посетить региональные музеи, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Осенью в Подмосковье была проведена масштабная культурно-образовательная программа по посещению музеев Московской области - проект «Живые уроки». Свыше 10 тысяч школьников смогли расширить свой кругозор и посетить 24 культурно-исторических объектов», - рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она также отметила, что всего было организовано 250 выездов для школьников Подмосковья. В рамках программы были разработаны специальные экскурсионные программы, которые учитывали специфику возрастных групп и комбинировали различные виды познавательной активности.

«Московская область располагает огромными ресурсами для экскурсий и путешествий. Как показала реализация проекта, какой бы ни был предмет, детям всегда интересней выбраться за пределы родной школы и изучать его, находясь в музее, химической лаборатории, на фабрике или заводе, в художественной галерее, на улицах и площадях. Такой подход помогает ребятам не только лучше усвоить материал, но и развиваться всесторонне», - добавила Каклюгина.

По ее словам, разрабатывать экскурсии в рамках проекта помогали лучшие преподаватели региона. При этом проект позволил поработать в тандеме учителям, экскурсоводам в музеях и гидам в автобусах.

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