РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска планирует в три раза увеличить стрелковую трассу полигона, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В рамках выполнения инвестиционного проекта по реконструкции и техническому перевооружению производственно-испытательной базы АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в Госкорпорацию «Ростех»), расположенной в микрорайоне Климовск, планируется увеличение директрисы (длины - ред.) стрелковой трассы Государственного демонстрационно-испытательного центра (ГДИЦ) института с 1 200 до 3 500 метров», – говорится в сообщении.

После увеличения длины стрелковой трассы на ней также планируется проводить соревнования по сверхдальней стрельбе. В ноябре этого года ЦНИИТОЧМАШ и Федерация высокоточной стрельбы России провели на полигоне института турнир по сверхдальней стрельбе, включавший в себя группу упражнений на расстоянии 1 200 метров. Уже сейчас полигон ЦНИИТОЧМАШ – один из немногих в стране, на котором можно проводить стрелковые соревнования на такую дистанцию. А после того, как его длина увеличится до 3 500 метров, здесь можно будет проводить и международные турниры.

«Реконструкция стрелковой трассы полигона подразумевает увеличение ее рабочей зоны практически в три раза, оснащение ее силовыми и управляющими кабельными линиями, мишенным и измерительным оборудованием, защитными сооружениями и укрытиями, дорогой для проезда автотранспорта. Подобная реконструкция позволит проводить более масштабные испытания и экспериментальные исследования образцов вооружения, военной и специальной техники, а также инициативных разработок, в том числе перспективных образцов боеприпасов и оружия. В частности, разработчики снайперской винтовки Т-5000 уже заявили об увеличении ее дальности поражения с 1 500 до 2 000 метров», – сказал начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ГДИЦ Илья Давыдов.

В настоящее время полигон ЦНИИТОЧМАШ представляет из себя комплекс производственных площадей и оборудования для стендовых и натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения калибра до 45 миллиметров и противопехотных средств ближнего боя, определения технических, боевых и служебно-эксплуатационных характеристик вооружения с оценкой их соответствия требованиям нормативно-технической документации.