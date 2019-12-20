РИАМО – 20 декабря. В Москве побили рекорд по количеству эвакуированных из-за лжеминирований зданий за сутки, в минувший четверг из-за сообщений о бомбах учреждения срочно покинули почти 170 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

Всего 19 декабря эвакуировали 1 тысячу учреждений.

«90% проверок пришлось на школы и детские сады. Также угрозы поступили в два десятка медицинских учреждений, 12 судов, несколько аэропортов и более 250 станций метро. Кроме того, угрозы в четверг получили более 20 медучреждений, 12 судов, несколько аэропортов, а также свыше 250 станций метро», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд в столице был установлен 10 декабря, тогда эвакуировали 120 тысяч человек из 400 объектов. А с 28 ноября в общей сложности объекты в срочном порядке покинули 700 тысяч человек.