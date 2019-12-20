РИАМО - 20 дек. Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» проводит конкурсный отбор претендентов на присуждение национальной общественной премии «Российские организации, дружественные к детям», говорится в сообщении пресс-службы АНО.

«Целью конкурсного отбора являются проведение независимой общественной экспертизы деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, а также государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги детям, на соответствие требованиям, установленным национальными стандартами, и их дальнейшая финансовая поддержка», - говорится в сообщении.

Конкурсный отбор проводится по десяти номинациям: «Организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание детей», «Организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги детям», «Организации, оказывающие фитнес-услуги для детей и подростков», «Организации, оказывающие социальные услуги детям», «Организации, оказывающие социальные услуги семьям с детьми».

Также в числе номинаций: «Организации, оказывающие социальные услуги женщинам, имеющим детей», «Организации, оказывающие образовательные услуги в сфере неформального (дополнительного) образования и обучения детей», «Организации отдыха детей и их оздоровления», «Организации, осуществляющие уход и присмотр за детьми» и «Организации, оказывающие культурно-досуговые услуги детям».

По результатам отбора по номинациям победителям будет предоставлена финансовая поддержка в виде грантов на реализацию проектов по работе с детьми на сумму до 200 тысяч рублей. Участники конкурсного отбора также смогут пройти добровольную сертификацию своих услуг.

Конкурсный отбор проводится в два этапа: первый — самообследование участников на соответствие требованиям, установленным профильными национальными стандартами; второй — публичная презентация проектов и программ.

Прием заявок для участия в отборе проходит до 29 декабря 2019 года включительно. Подробную информацию о конкурсе и правилах участия можно найти на сайте Росдетства.