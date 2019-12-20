РИАМО - 20 дек. Жителей Подмосковья предупредили о необходимости соблюдения базовых мер предосторожности при запуске фейерверков, при этом делать это стоит на специально оборудованных площадка, которых на территории региона насчитывается более 280, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Ежегодно на всех массовых новогодних мероприятиях сотрудники МЧС России обеспечивают пожарную безопасность. Особое внимание при этом они уделяют безопасности при запуске фейерверков», - говорится в сообщении.

Всего на территории Московской области в 2019 году для запуска петард и салютов оборудовали 282 специальные площадки.

Например, в Волоколамске таких площадок восемь, одна из них расположилась в селе Теряево на улице Морских пехотинцев. В Балашихе одну площадку оборудовали прямо с тыльной стороны ТЦ «КУРС». Интересную локацию для запуска салютов выбрали в Красногорске — это Живописная набережная в микрорайоне Павшинская пойма.

В Люберцах фейерверки будут пускать на площадке между прудами парка «Наташинские пруды» на улице Митрофанова. В Чехове площадка разместится в городском парке культуры и отдыха, а в Пушкине — на берегу реки Серебрянка.

При запуске петард и салютов жителей региона призвали быть крайне внимательными и соблюдать базовые меры предосторожности.

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