РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 дек. Первенство Московской области по мини-футболу пройдет в Люберцах 21 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 21 декабря, в Люберцах пройдет первенство Московской области по мини-футболу. Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий», – говорится в сообщении.

Игры пройдут среди футбольных команд ФСШ «Звезда» Люберцы и СШ «Витязь» Одинцово.

В 14:00 на стадионе встретятся ребята 2007 года рождения, в 15:00 – футболисты 2006 года рождения.

ФОК «Люберецкий» находится по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом 6А.