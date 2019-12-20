РИАМО - 20 дек. В аэропорту Шереметьево на СВХ ОАО «Шереметьево-Карго» остановили оформление партии кетгута из-за нарушений, выявленных в ветеринарном сертификате, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Кетгут – это нить из кишечника мелкого рогатого скота, используемая для наложения внутренних швов при операциях.

«Приостановлено оформление партии кетгута простого нестерильного массой 23 килограмма, следуемого из Китая в адрес ООО «АРМА», - говорится в сообщении.

В ветеринарном сертификате компании не было печати врача-сертификатора, а в графе «Маркировка» ветеринарного сертификата отсутствовала информация об идентификации товара.

Партию товара вернули отправителю.