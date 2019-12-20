РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 дек. Жители Люберец могут получить сертификат на посадку деревьев в качестве новогоднего подарка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Стартовала предновогодняя акция «Раз, два, три! Елочка, расти!». Принять участие и внести свой вклад в восстановление хвойных пород деревьев может любой желающий. Для этого нужно на сайте: Posadiles.ru выбрать любое количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса», – говорится в сообщении.

Сертификат может стать новогодним подарком не только родным и близким, но и будущим поколениям.

Деревья будут высажены следующей весной на пострадавших лесных территориях в разных регионах России. После посадки онлайн-сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

Организаторы акции призывают всех подойти к выбору главного новогоднего символа более осознанно: не рубить, а посадить настоящий живой лес.