РИАМО - 20 дек. Почти 300 сельхозпроизводителей Подмосковья за 2019 год получили поддержку от государства, общий объем финансирования составил 7,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Государство предоставляет только по линии министерства более 70 вариантов поддержки бизнеса в сельском хозяйстве. В этом году поддержку получили 299 сельхозпроизводителей региона. Объем финансирования мероприятий в сфере АПК составил 7,5 миллиардов рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Так, бюджет Подмосковья выделил 5,7 миллиарда рублей, а из федерального направили 1,8 миллиарда.

По словам Разина, в основном поддержка направлена на развитие племенного животноводства и повышение продуктивности в молочном скотоводстве, замену лейкозного скота. Также средства идут на растениеводство и элитное семеноводство, страхование, а также на гранты фермерам, производителям сыра. Внимание уделяется развитию сырного кластера на территории Подмосковья, приобретение сельхозтехники и оборудование.

Деньги выделяют также на развитие сельской кооперации и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, а также на устойчивое развитие сельских территорий и экспорт продукции АПК.