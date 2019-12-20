РИАМО - 20 дек. В Москве в пятницу днем загруженность дорог достигла семи баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего перегружены центральные улицы города. Пробки наблюдаются на Москворецкой, Софийской, Болотной, Кремлевской и Раушской набережных, а также на Большой Якиманке, Лубянке, Новом Арбате, Тверской, Новинском бульваре и на других улицах в пределах Садового кольца.

Само Садовое кольцо также загружено. Заторы наблюдаются и на Третьем транспортном кольце. Пробки образовались на северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД, на Северо-Западной хорде Ломоносовском и Ленинском проспектах, Ленинградском, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе.

По прогнозу сервиса, после 16:00 пробки достигнут восьми баллов. Лишь после 20:00 прогнозируется снижение загруженности дорог до пяти баллов.