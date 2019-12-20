РИАМО - 20 дек. Пожар произошел в одноэтажном выселенном строении на Филевском бульваре, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В пятницу в центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России сообщили о пожаре по адресу: Филевский бульвар, дом 7, корпус 1, где загорелось выселенное одноэтажное строение.

«На данный момент открытое горение сбито. Площадь пожара составила 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.