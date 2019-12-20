РИАМО - 20 дек. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к Роскомнадзору с предложением занести данные всех сим-карт в общую базу данных, для чего необходимо провести перепись все российских абонентов, сообщает РБК.

«В России надо провести инвентаризацию всех действующих сим-карт и запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию», – сказал Чернышов.

Такое мероприятие необходимо для борьбы с рынком серых сим-карт, так как злоумышленники могут воспользоваться данными порядочных граждан, которые в последствии будут втянуты в судебные разбирательства за преступления, не совершенными ими.

Чернышов порекомендовал начать запуск федеральной платформы-агрегатора для физлиц и компаний, с целью подсчитать количество действующий сим-карт, осуществить инвентаризацию всех карт России и усилить действия по борьбе с серыми сим-картами.

Депутат уточнил, что мероприятие должно быть проведено государством совместно с предпринимателями, тогда сотовые операторы получат точную картину о том, кто являются их абонентами.

С начала этого года изъяли свыше 54 тысяч серых сим-карт, в 2018 году за такое же время – 77,3 тысячи таких сим-карт. Нарушения происходили чаще всего при продаже карт без соответствующего договора или без предъявления документов, в другом случае – услуга предоставлялась от лица оператора, но незаконным представителем.

Такие действия запрещаются законом с 1 января 2014 года. Однако правила неоднократно нарушались и законопроект ужесточили с 1 января 2018 года. Всех операторов связи обязаны проверять данные людей при покупке сим-карт.

Но операторы скрывают точное число зарегистрированных незаконных сим-карт, в тоже время пытаясь подталкивать анонимных абонентов указать информацию о себе.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что в ведомстве о предложении осуществить перепись всех абонентов информации нет.

Известно, что данная реформа принесет сотовым операторам большие денежные потери. Но операторы готовы поддержать данное предложение, если государство возьмет затраты на себя.