РИАМО - 20 дек. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к Роскомнадзору с предложением занести данные всех сим-карт в общую базу данных, для чего необходимо провести перепись все российских абонентов, сообщает РБК.
Такое мероприятие необходимо для борьбы с рынком серых сим-карт, так как злоумышленники могут воспользоваться данными порядочных граждан, которые в последствии будут втянуты в судебные разбирательства за преступления, не совершенными ими.
Чернышов порекомендовал начать запуск федеральной платформы-агрегатора для физлиц и компаний, с целью подсчитать количество действующий сим-карт, осуществить инвентаризацию всех карт России и усилить действия по борьбе с серыми сим-картами.
Депутат уточнил, что мероприятие должно быть проведено государством совместно с предпринимателями, тогда сотовые операторы получат точную картину о том, кто являются их абонентами.
С начала этого года изъяли свыше 54 тысяч серых сим-карт, в 2018 году за такое же время – 77,3 тысячи таких сим-карт. Нарушения происходили чаще всего при продаже карт без соответствующего договора или без предъявления документов, в другом случае – услуга предоставлялась от лица оператора, но незаконным представителем.
Такие действия запрещаются законом с 1 января 2014 года. Однако правила неоднократно нарушались и законопроект ужесточили с 1 января 2018 года. Всех операторов связи обязаны проверять данные людей при покупке сим-карт.
Но операторы скрывают точное число зарегистрированных незаконных сим-карт, в тоже время пытаясь подталкивать анонимных абонентов указать информацию о себе.
Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что в ведомстве о предложении осуществить перепись всех абонентов информации нет.
Известно, что данная реформа принесет сотовым операторам большие денежные потери. Но операторы готовы поддержать данное предложение, если государство возьмет затраты на себя.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии