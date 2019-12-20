РИАМО - 20 дек. До конца 2019 года в больницах и поликлиниках Подмосковья будут работать 50 игровых «Добрых комнат» для детей, в 2020-м создадут еще семь таких комнат, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Так выглядят наши добрые детские комнаты в больницах и поликлиниках. Это специальные помещения, где дети могут играть, рисовать, читать книжки, смотреть мультики — в общем чувствовать себя, как дома», — написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что уже оборудованы 23 такие комнаты, до конца года их будет 50.

«А в следующем году создадим еще семь «Добрых комнат», — заключил Воробьев.