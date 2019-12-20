РИАМО - 20 дек. «Мособлэнерго» подвело итоги по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, в 2019 году построили и реконструировали 348 километров воздушных и кабельных линий, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В уходящем году отремонтировано свыше 232 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, проведен ремонт строительной части зданий 330 подстанций, приведено в порядок 120 единиц подстанционного оборудования, от деревьев и кустарников расчищено 209 гектаров трасс воздушных линий», — говорится в сообщении.

В рамках подготовительных работ введено в эксплуатацию свыше 129 МВА дополнительной трансформаторной мощности, построено и реконструировано 348 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

В филиалах «Мособлэнерго» на случай устранения технологических нарушений в готовности находятся 251 аварийно-ремонтная бригада, 63 передвижных дизельных электростанции суммарной мощностью 12 МВт, 1458 единиц транспорта и спецтехники.

Руководитель Центрального управления Ростехнадзора Евгений Тюменцев отметил, что «Мособлэнерго» каждый год получает все меньше и меньше замечаний, а устраняют их до того, как составляется акт.

«В задачах «Мособлэнерго» — весной наступающего года приступить к реализации ремонтной программы, а также провести работу по снижению среднего времени восстановления электроснабжения и повышению качества и надежности передачи электроэнергии», — заключается в сообщении.