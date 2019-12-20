Московские центральные диаметры (МЦД) работают почти месяц – с 21 ноября. Запуск D1 Одинцово-Лобня и D2 Нахабино-Подольск не обошелся без накладок – электрички задерживались, турникеты не срабатывали, а «Тройки» не перекодировались. Поэтому две недели проезд был бесплатным. Что изменилось за месяц в работе МЦД, удалось ли наладить процесс, и довольны ли теперь пассажиры, выясняла обозреватель РИАМО.

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Два месяца халявы закончились

Чтобы протестировать новую систему и устранить все неполадки, мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил бесплатный проезд на МЦД до 8 декабря. Специалисты перенастраивали турникеты на станциях МЦД, в том числе в дальней зоне, обновили валидаторы на 53 остановках, а работники ЦППК проверяли, читаются ли проездные и верно ли списываются средства.

Две недели «халявы» порадовали пассажиров, но 9 декабря проезд вновь стал платным. Корреспондент РИАМО проехала по D2 из Красногорска до станции Каланчевская, а дальше – по D1 от Москвы Белорусской до Лобни.

Станция Павшино за месяц стала более современной: установили новые световые табло с прибытием и отправлением, деревянные лавочки и стенды с SOS, как в метро. На них можно посмотреть маршрут электрички и даже зарядить телефон. Билетопечатающие автоматы теперь оборудованы для карт «Тройка» и социальных карт, которые можно пополнить банковской картой и наличными. Турникеты остались прежними, а вот будка с контролерами теперь яркая – фирменный розовый цвет диаметров освежает.

Проблем с «Тройкой», как в первые дни, за последние две недели у меня не было. Карта работала на станции «Павшино» на вход и выход и на всех стациях метро, которыми я пользовалась.

Павшино одна из самых загруженных станций Ленинградского направления, но с приходом диаметров толпы в электричках я не наблюдала. Новые поезда «Иволга» по МЦД сейчас курсируют реже, стало больше поездов категории «Стандарт-плюс». В четверг утром в 09:07 пришла чуть опоздавшая «Иволга», но в салоне довольно свободно. Места для велосипедов и самокатов некоторые используют как сидения – это удобно в часы пик.

На всех остановках пассажирам по громкой связи напоминают о том, что нужно прикладывать «Тройку» при выходе.

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Долгий путь и дорогое такси

Новые станции Пенягино и Волоколамская, которые открыли раньше срока, очень ждали: теперь жители Павшинской поймы могут быстрее добираться до метро. Раньше они пользовались маршрутками и автобусами или шли пешком до станции «Мякинино» через мост. Однако из-за новых станций теперь ехать до Тушинской стало дольше: 12-15 минут вместо прежних восьми.

А вот жители станции Опалиха не так рады открытию МЦД: 9 декабря на станции случился коллапс. Из-за плохо работающих турникетов люди выстроились в огромную очередь, которая протянулась до железнодорожных путей.

Ситуацию осложняет то, что пассажиры по-прежнему пользуются временной платформой, пока возводится платформа МЦД. «Уверена, что такой картины на новых станциях Пенягино и Волоколамская нет. А наша станция – временная, с одним набором турникетов, и из-за этого образовывается толпа», - говорит Виктория из Опалихи.

С момента открытия диаметров увеличился путь от Опалихи до Тушинской. «В утренние часы, бывает, едем 30-40 минут вместо 16». Пассажиры Опалихи ждут, когда все наладится.

«То поезда раз в час, то попробуй влезть в шесть вагонов, то стой в очереди к турникетам. Когда электричка стоит, ты понимаешь, что не успеешь забрать ребенка из детского сада до 19:00», - жалуется Виктория.

Другие пассажиры жалуются на то, что цены на такси из-за МЦД взлетели в два раза. По словам Нины из Красногорска, когда не удавалось сесть в электричку, приходилось вызывать такси от Опалихи до остановки Госархив: «Раньше такси стоило примерно 250 рублей, сейчас же – от 500 рублей и выше».

Алла живет около платформы Красногорская и пользуется МЦД редко. «Я катаюсь на МЦД нечасто, но пока меня все устраивает. Сейчас не надо думать о расписании электричек, заранее его смотреть. Проезд списывается с карты, проблем не было», - отмечает она.

По ее словам, «напрягает» лишь то, что сейчас по выходным интервалы между электричками увеличены. «Все было хорошо до первой поломки «Иволги», с которой я столкнулась, 27 ноября. Поезд остановился на станции, и народ выгнали на улицу, на платформе образовалась давка. А что делать людям, которые живут дальше Нахабино? Истринцы столкнулись с тем, что у них теперь две электрички в час утром в час пик», - рассказывает собеседница РИАМО.

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Больше не зайцы

У пассажиров, которые живут на другом конце D2, ближе к Подольску, тоже противоречивые мнения.

«Для меня открытие МЦД – большой плюс. Раньше билет от Курского вокзала до Щербинки стоил 92 рубля, а до Бутова – 34 рубля. Переплата за один перегон просто космическая, хотя Щербинка уже 10 лет как Москва. Из-за этого я часто брала билет до Бутова и ехала одну станцию зайцем. Сейчас билет от Курского до Щербинки – 38 рублей, я экономлю 1346 рублей», - поделилась Анастасия из Щербинки.

«Пользуюсь только МЦД, так как днем нет перерыва. С работы еду всего одну станцию на метро, потом пересаживаюсь на МЦД и еду почти час с комфортом. И моя душа спокойна – теперь я не заяц», - рассказывает она.

Елена из Подольска считает, что МЦД, в общем, идея хорошая, но иногда кажется, что ее придумали те, кто думает, что дальше ближней зоны жизни нет.

«А что делать тем, что живет дальше Подольска? Вечером электрички ходят очень редко, добираться домой неудобно после конечной станции МЦД – Подольск. В Интернете народ собирает подписи под петицией о продлении МЦД хотя бы до станции Львовская», - рассказывает она.

С другой стороны, чувствуется экономия бюджета плюс удобная пересадка на метро. «Тот, кто придумал блокировать карты, если нет отметки на входе-выходе, – просто гений, будет меньше зайцев», - добавляет она.

На часах 09:52, итого – 45 минут от Павшино до центра Москвы. В «Иволгах» хорошо заряжается телефон. Выхожу на станции «Каланчевская», откуда пересяду в метро. Кстати, некоторые станции поменяли свои названия за прошедший месяц: Ржевская стала Рижской, а Ленинградская превратилась в Стрешнево.

Местные контролеры рассказали, что за последний месяц самая частая проблема пассажиров – неработающие «Тройки», но они не зверствуют и всегда пропускают пассажиров через турникеты.

На многих станциях дежурят люди в жилетах МЦД, которые помогают пассажирам ориентироваться в пространстве и отвечают на вопросы об оплате проезда. Если с карты дважды списалась плата, то вам дарят карту со 100 рублями в качестве бонуса от РЖД, говорят они.

Сотрудники в жилетах МЦД работают и в метро. Волонтер Дмитрий стоит на станции «Комсомольская». У него в руках – буклет со схемой МЦД и правила оплаты проезда. «Я занимаюсь волонтерством уже четвертый год, до этого работал на ЧМ по футболу», - рассказывает он. На вопрос о том, правда ли, что сотрудники РЖД дарят карту со ста рублями, говорит, что правда.

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Удобство, которое пока не все оценили

На Белорусском вокзале по-прежнему не разобраться тому, кто здесь в первый раз. Уже я объясняю пассажирам, как искать платформу, от которой отъезжает электричка МЦД по маршруту D1 на Одинцово или Лобню. Сама я здесь бегала в первый день работы МЦД. Автоматы в порядке – пополнить «Тройку» можно без проблем. Чек об оплате беру с собой.

Контролеры выглядят уставшими и на вопросы про МЦД отвечать не хотят: мол, «сплошной негатив». Их коллеги у другого выхода более позитивны: «МЦД – это для людей, это удобно, но просто еще не все это поняли».

«Мы привыкли, что изменения – это плохо. На самом деле надо менять свое мышление. Молодежь перестроилась быстро, надели свои брелоки и пошли. А тем, кому 50-60, перестраиваются хуже. Эти две недели были даны не как «халява», а как время для того, чтобы продумать свой маршрут», - рассказывает женщина в жилете МЦД.

Она живет в Ногинске и просит передать Собянину, чтобы МЦД продлили.

Электричка до Лобни в 11:00 пустая. Станции, которые ближе к Москве, уже обновились, а те, что подальше, еще ремонтируются. Например, платформа Окружная уже совсем новая.

В Лобню я приезжаю в 11:47. Эта станция без турникетов, поэтому здесь обязательно нужно приложить «Тройку» к зеленым валидаторам. Они стоят по всей платформе, некоторые из них еще не распакованы, в целлофане. Прикладываю карту – 45 рублей списываются с моей «Тройки».

В Лобне открыли новые пути, но по-прежнему путаница с платформами. Я не понимаю, куда идти, чтобы сесть на электричку до Москвы. Мне помогают люди в салатовых жилетах. По их словам, где-то проблемы с проводами.

На станции заговариваю с пожилой женщиной. Нине Ивановне – 80, но ей нравятся новые электрички: «Сейчас стало хорошо, раньше было очень много народу. Было невозможно сесть. Я езжу по социальной карте, и у меня проблем не было, работает хорошо везде».

Еще одну пенсионерку встречаю в электричке. Женщина недовольна и считает, что МЦД – проект, деньги за который получают «иностранцы». Тем не менее, ее социальная карта работает отлично, без сбоев. Собеседница агентства достает газету с изображением Сталина и говорит, что он точно знал, «как управлять государством».

Молодой парень Михаил на соседнем сидении доволен работой МЦД: у него не случалось проблем с валидацией, и он заметил, что проезд стал дешевле. А в летний сезон теперь можно добраться без пересадок до дачи в районе Одинцова. Хотя, по его словам, до запуска МЦД в Лобне не было такой путаницы с путями.

Оказавшись снова на Савеловском вокзале, достаю билетик-квитанцию о пополнении «Тройки», он нужен для того, чтобы бесплатно попасть в туалет. Хотя кассир готова пропустить меня по «Тройке», без проверки баланса.