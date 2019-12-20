РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Люберецкий техникум имени Юрия Гагарина вошел в сотню лучших учреждений образования России, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Министерство образования Московской области организовало конкурс среди 49 учреждений, реализующих программу профессионального обучения.

«По результатам конкурса, 20 учебных заведений были признаны лучшими и внесены в Национальный реестр. Люберецкий техникум – в их числе, в сотне лучших учреждений образования России», – сказала директор учреждения Ольга Клубничкина.