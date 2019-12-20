РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. В нынешнем году врачи Красногорска трижды извлекали из пищеводов пациентов проглоченные зубные протезы, говорится в сообщении пресс-службы первой городской больницы.

Врачам нередко приходится извлекать из желудков и пищеводов пациентов случайно проглоченные предметы.

«Среди самых популярных – мелочь и мелкие детали пластиковых игрушек, пуговицы, кнопки, которые глотали дети. Плохо прожеванная пища и рыбьи кости, застрявшие в пищеварительном тракте, были нередки у взрослых. Что удивительно, в этом году пациенты чаще стали случайно проглатывать зубные протезы. В 2019 году было зафиксировано 3 подобных случая», – говорится в сообщении.

Среди самых необычных предметов, оказавшихся в пищеварительном тракте, можно выделить вилку и зубную щетку.

«Благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию все предметы были извлечены с помощью эндоскопа без единого разреза на коже», – подчеркивается в материале.

По словам заведующего эндоскопическим отделением Александра Вербовского, инородное тело может вызвать развитие ряда осложнений: от дискомфортных ощущений до развития перитонита или кишечной непроходимости.

«Гибкая эндоскопия в настоящее время позволяет в большинстве случаев извлечь инородное тело через естественное отверстие. В эндоскопе есть специальный инструментальный канал, через который мы проводим инструменты для захвата инородного тела. В нашем арсенале есть различные виды захватов: петли, щипцы, корзинки, которые используются в зависимости от формы, размеров и характера поверхности инородного тела», – пояснил Вербовский.