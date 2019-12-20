РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Школьники из Люберец одержали победу на областном этапе конкурса «Таланты и поклонники», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Конкурс прошел накануне в подмосковном Дзержинском.

«Первое место в номинации «Авторская или бардовская песня» занял Сергей Меликсетян из гимназии №1. Он исполнил песню собственного сочинения про пожарных», – говорится в сообщении.

Второе место в номинации «Театральное искусство – литературно-музыкальная композиция» у ребят из лицея №12. Они рассказали о правилах пожарной безопасности по мотивам сказки «Вовка в Тридевятом царстве».

Третье место в номинации «Театральное искусство – стихотворение» досталось Ярославу Алешкину из школы №59. Юный пожарный исполнил «Гимн огнеборцам».

Всем лауреатам были вручены кубки, грамоты и ценные подарки.

Всего в областном этапе конкурса участвовали юные представители 22 муниципалитетов.