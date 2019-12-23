До Нового года осталось около недели, а значит, с выбором подарков медлить больше нельзя. Для тех, кто привык выбирать их тщательно, открыты двери мастерской духов Jujube Cat. Здесь можно найти загадочные ароматы с названиями персонажей из «Гарри Поттера», «Игры Престолов», «Ведьмака» и других фантастических вселенных, а еще узнать, как пахнут снежинки и теплые объятия. Корреспонденты РИАМО посетили необычную мастерскую и поучаствовали в изготовлении собственного парфюма.

Магия и парфюм

Несмотря на то, что магазин уже три года существует рядом с метро «Китай-город», случайному прохожему обнаружить его непросто: дверь, скрытая в лабиринтах многоэтажек, не сразу бросается в глаза.

Владелица Елизавета Николаевская признается, что к открытию магазина парфюмерии готовилась основательно – изучала тонкости ремесла и искала свою изюминку с командой мастеров.

«Я мечтала дарить ароматы, поднимающие настроение, вроде утреннего кофе и редких специй. Затем пришла идея воплотить в жизнь образы из фильмов и книг. Это настоящая магия, когда любимые персонажи как бы сходят со страниц», - рассказывает она.

Работать на масс-маркет и равняться на духи от «Армани» Елизавета не собиралась изначально.

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Хогвартс во флаконе

Сейчас Jujube Cat предлагает уже более 150 ароматов. В числе монодухов встречаются названия «Единорог» или «Обнимашки». Есть и праздничная серия: глинтвейн, имбирный пряник, снежинка, а аромат «Рождество» содержит ноты мандаринов и хвои.

Духи-коллекции имеют более сложный состав. Эти подборки ароматов передают атмосферу городов России или биографии писателей-классиков. Для романтиков придумали космическую линию с ароматом «Млечный путь».

«С переменой сезонов у людей меняется и настроение. Зимой актуальны теплые и сладкие моноароматы, летом и весной – холодные», - отмечает Елизавета.

Главная гордость – авторские духи, состоящие из множества компонентов. Сюда входят «запахи» различных персонажей сериалов и книг. Это вселенные «Игры Престолов», «Гарри Поттера», «Шерлока», «Ведьмака» и другие. А еще мастерская выпускает бальзамы для губ.

Создавая аромат, мы отталкиваемся от ассоциаций - многие описаны авторами книг, за состав других покупатели голосуют в «ВК», говорит хозяйка.

«Шерлок – это запах дождя, лондонской грусти и табака. Профессор Снейп пахнет травами зельеварни и лилией, в знак любви к Лилли Поттер. Сид Вишес – кожаной косухой, алкоголем и жвачкой», - рассказывает Елизавета.

У покупателей есть возможность разработать и свои уникальные духи. Лучшие из них попадают на полки магазина, а изобретатели получают флакон в подарок. Упаковывают их в крафтовые коробочки, дно которых украшается еловыми ветками или сухими лепестками роз.

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Секреты арома-мастерской

Все духи делаются вручную из химических и натуральных компонентов, поэтому, даже имея один рецепт, ароматы могут слегка отличаться. При этом для парфюмера важна точность – все расписано по унциям.

В зависимости от сложности состава один аромат создаётся от трех недель до года. Сначала по секретной рецептуре изготавливается масляная, спиртовая или восковая основа, с которой смешивается парфюмерная композиция. Некоторые натуральные компоненты, например грибы или цветы, замачиваются в специальных емкостях. Готовые духи настаивают и разливают по флаконам.

«Помимо базовых знаний нужно чувствовать композицию и понимать, когда рождается нечто уникальное. Хоть это и настоящее искусство, но практика не менее важна», - отмечает мастер по ароматам Андрей Смирнов.

После использования шлейф от духов в среднем держится четыре часа. Часть составов содержит потенциальные аллергены, например корицу или мяту, поэтому на кассе покупателя непременно опрашивают на предмет аллергии.

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Подарки для звезд и посылки в Европу

По словам Елизаветы, среди желающих приобрести необычный парфюм - люди любого возраста и достатка. Его даже заказывают в подарок известным российским спортсменам и актерам и отправляют посылки друзьям в страны Европы и США.

Объем флакона варьируется от 5 до 50 миллилитров, цена же составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

«Наша цель сделать счастливым каждого, кто переступит порог магазина, и то, что таких людей с каждым днем все больше, безумно вдохновляет», - отмечает Елизавета.

Поэтому в магазине регулярно организуют мастер-классы, где любой сможет почувствовать себя настоящим парфюмером, а новый 2020 год запомнится сладким столом, конкурсами и тематическими нарядами продавцов.