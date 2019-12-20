РИАМО – 20 дек. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может пересмотреть дела и наказать ранее уже оправданных российских спортсменов в рамках допингового скандала, сообщает Газета.ru.

Немецкое издание Sportschau ранее раскрыло эту информацию. По имеющимся данным, всплыли новые доказательства о вмешательстве в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Именно они могут стать причиной для пересмотра дел.

«Отметим, что данный шаг противоречит Международному спортивному арбитражу», - говорится в сообщении.

Тем не менее, российские спортсмены, которых уже оправдали, все же могут быть подвергнуты наказанию.