РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. В Красногорске 11 января состоится концерт «Ритмы галактики» памяти дважды Героя СССР, летчика-космонавта Алексея Леонова, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Одиннадцатого января в 12:00 в ДК «Подмосковье» состоится концерт под названием «Ритмы галактики». Творческий вечер посвящен дважды герою Советского союза, летчику-космонавту Алексею Леонову, который первым в мире вышел в открытый космос», – говорится в сообщении.

Школа барабанов «Мир барабанов», студия эстрадно-джазового вокала и хореографический коллектив «Иллюзия» обещают много яркой и красивой музыки, песен и танцев.

Алексей Леонов бывал в Красногорске, открывал Аллею Космонавтов в микрорайоне Изумрудные холмы, встречался с активистами школьного музея космонавтики.

Одиннадцатого октября нынешнего года космонавт ушел из жизни в возрасте 85 лет.