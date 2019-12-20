РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 дек. Огнеборцам Балашихи потребовалось 15 минут на ликвидацию возгорания в квартире на улице Пролетарская в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«19 декабря в 18:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская. В 18:55 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники и 19 человек.