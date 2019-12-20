РИАМО - 20 дек. В Подмосковье работает более 50 маршрутов общественного транспорта, которые могут помочь местным жителям добраться до елочных базаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Больше всего маршрутов рядом с местами продажи хвойных деревьев обслуживают Автоколонна №1377 в Балашихе, Автоколонна №1783 в Ногинске и в Одинцовском ПАТП», - говорится в сообщении.
Все маршруты в муниципалитетах Московской области работают по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан.
Бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно возить елки или букеты из веток длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров. За елки большего размера придется заплатить отдельно. Важно, чтобы их параметры в сумме были не больше 180 сантиметров.
«При перевозке деревья необходимо надежно обернуть, чтобы избежать загрязнения салона смолой или опавшими иголками», - отмечается в материале.
Со списком маршрутов к елочным базарам можно ознакомиться в таблице.
|
Филиал
|
Номер маршрута
|
Наименование маршрута
|
Автоколонна 1377 г. Балашиха
|
193
|
Балашиха (м/р Новый свет) – Москва (м. Новогиреево)
|
Автоколонна 1377 г. Балашиха
|
337
|
Балашиха-3 – Москва (м. Партизанская)
|
Автоколонна 1377 г. Балашиха
|
338
|
ст. Железнодорожная – Москва (м. Щелковская)
|
Автоколонна 1377 г. Балашиха
|
385
|
Балашиха-2 – Москва (м. Партизанская)
|
Автоколонна 1377 г. Балашиха
|
396
|
Балашиха (а/с Южная) – Москва (м. Щелковская)
|
МАП № 1 Автоколонна 1787 г. Люберцы
|
31
|
ст. Люберцы – Мотяково
|
МАП № 1 Автоколонна 1787 г. Люберцы
|
501
|
Люберцы (м-н Турист) – Москва (м. Выхино)
|
МАП № 1 Автоколонна 1787 г. Люберцы
|
78
|
Поликлиника (ул. Толстого) – ст. Люберцы – ул. Барыкина
|
Автоколонна 1783 г. Ногинск
|
73
|
Ногинск – Ивановское
|
Автоколонна 1783 г. Ногинск
|
24
|
Ногинск – Ботово – Ногинск
|
Автоколонна 1783 г. Ногинск
|
41
|
Ногинск – Стулово – ст. Монино
|
Автоколонна 1783 г. Ногинск
|
382
|
Ногинск (п. Октября) – Москва (м. Партизанская)
|
Автоколонна 1783 г. Ногинск
|
22
|
ст. Ногинск – Громково
|
Павлово-Посадское ПАТП
|
35
|
Павловский Посад – Саурово
|
Павлово-Посадское ПАТП
|
58
|
Павловский Посад – Электросталь
|
Павлово-Посадское ПАТП
|
56
|
Павловский Посад – Фрязево
|
Автоколонна 1788 г. Подольск
|
1077
|
ст. Подольск – Москва (Чернецкое)
|
Автоколонна 1788 г. Подольск
|
71
|
ст. Подольск – Домодедово (ст. Белые столбы)
|
Автоколонна 1788 г. Подольск
|
413
|
Подольск (платф. Кутузовская) – Москва (м. Лесопарковая)
|
Раменское ПАТП
|
53
|
ст. Раменское – ст. Фрязево
|
Раменское ПАТП
|
424
|
Раменское – м. Котельники
|
Раменское ПАТП
|
46
|
ст. Раменское – Игумново
|
Автоколонна 1790 г. Серпухов
|
41
|
Серпухов – Зиброво
|
Автоколонна 1790 г. Серпухов
|
43
|
Серпухов – Оболенск
|
Солнечногорское ПАТП
|
312
|
Солнечногорск – Ложки – Зеленоград (ст. Крюково)
|
Солнечногорское ПАТП
|
45
|
Солнечногорск – Лунево
|
Солнечногорское ПАТП
|
29
|
Солнечногорск – Сенеж
|
Солнечногорское ПАТП
|
22
|
Солнечногорск – Хметьево
|
Автоколонна 1786 г. Химки
|
443
|
Химки (ул. Дружбы) – Москва (м. Речной вокзал)
|
Автоколонна 1784 г. Дмитров
|
24
|
Дмитров – ст. Костино
|
Долгопрудненское ПАТП
|
48
|
ст. Лобня – Шереметьево – Дубровки
|
Одинцовское ПАТП
|
461
|
Одинцово – Москва (м. Юго-Западная)
|
Одинцовское ПАТП
|
339
|
Одинцово – Москва (м. Парк Победы)
|
Одинцовское ПАТП
|
1056
|
ст. Одинцово – Заречье
|
Одинцовское ПАТП
|
81
|
ст. Жаворонки – ст. Одинцово
|
Одинцовское ПАТП
|
418
|
ст. Одинцово – Москва (м. Молодежная)
|
МАП № 3 г. Домодедово
|
508
|
о/к «Бор» – Москва (м. Домодедовская)
|
МАП № 3 г. Домодедово
|
496
|
ст. Домодедово – Москва (м. Домодедовская)
|
МАП № 3 г. Домодедово
|
420
|
Константиново – Москва (м. Домодедовская)
|
МАП № 3 г. Домодедово
|
466
|
Домодедово (м/р Дружба) – Москва (м. Домодедовская)
|
Автоколонна 1792 г. Клин
|
48
|
Клин – Соково
|
Автоколонна 1792 г. Клин
|
49
|
Клин – Давыдково – Соголево
|
Автоколонна 1792 г. Клин
|
437
|
Клин – Москва (м. Водный стадион)
|
МАП № 2 Автоколонна 1417 г. Коломна
|
33
|
Коломна (а/с Старая Коломна) – Лукерьино
|
МАП № 2 Автоколонна 1417 г. Коломна
|
61
|
Коломна (а/с Старая Коломна) – Рыбхоз
|
Можайское ПАТП
|
22
|
Руза – Петрищево
|
Можайское ПАТП
|
38
|
Руза – Дорохово
|
Можайское ПАТП
|
45
|
Руза – Златоустово – Митинка
|
Электростальское ПАТП
|
6
|
ул. Ялагина – Вокзал
|
Электростальское ПАТП
|
11
|
Вокзал – ул. Ялагина
|
Чеховское ПАТП
|
1365
|
Чехов (ст. Чехов) – Венюково – Москва (м. Лесопарковая)
|
Чеховское ПАТП
|
60
|
ст. Чехов –Троицкое – Яковенко
|
Чеховское ПАТП
|
23
|
Чехов – Репниково – Ходаево
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