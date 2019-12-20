РИАМО - 20 дек. В Подмосковье работает более 50 маршрутов общественного транспорта, которые могут помочь местным жителям добраться до елочных базаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Больше всего маршрутов рядом с местами продажи хвойных деревьев обслуживают Автоколонна №1377 в Балашихе, Автоколонна №1783 в Ногинске и в Одинцовском ПАТП», - говорится в сообщении.

Все маршруты в муниципалитетах Московской области работают по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан.

Бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно возить елки или букеты из веток длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров. За елки большего размера придется заплатить отдельно. Важно, чтобы их параметры в сумме были не больше 180 сантиметров.

«При перевозке деревья необходимо надежно обернуть, чтобы избежать загрязнения салона смолой или опавшими иголками», - отмечается в материале.

Со списком маршрутов к елочным базарам можно ознакомиться в таблице.