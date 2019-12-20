РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. Свыше 1,2 тысячи ранее неучтенных земельных участков поставили на учет в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщил заместитель главы администрации по вопросам земельно-имущественных отношений Михаил Шувалов.

Итоги работы органов местного самоуправления в сфере земельных отношений за 2019 год подвели в Красногорске. Расширенное выездное совещание провели в администрации муниципалитета в пятницу. Вел заседание заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин. В мероприятии приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, министр имущественных отношений региона Владислав Коган, представители министерств и ведомств, а также муниципалитетов Подмосковья.

«В рамках реализации приоритетного проекта Московской области по выявлению неучтенных и неоформленных земельных участков, дач, садовых и жилых домов, было проведено 1 747 обследований таких участков в этом году (2019 – ред.). Из них 1 263 по результатам были поставлены на учет», – сообщил Шувалов.

Он отметил, что тема является для округа важной, так как поступления от земельного налога идут на формирование бюджета и в конечном итоге на содержание социальной сферы муниципалитета.

«Кроме того, нами совместно с Госадмтехнадзором была проведена колоссальная работа по выявлению и постановке на учет гидротехнических сооружений. Все они у нас на территории округа оформлены, переданы на содержание. По данной работе Красногорск занимает первое место в Московской области», - добавил Шувалов.