РИАМО - 20 дек. На электроподстанции 220 киловатт «Мневники» АО «ОЭК» в Москве запустили новое оборудование, это уникальный пилотный проект по внедрению в энергосистему столицы высокотемпературного сверхпроводникового токоограничивающего устройства (ВТСП ТОУ), говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Участие в запуске принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он также поздравил работников отрасли с Днем энергетика, который отмечается 22 декабря, и наградил ряд отличившихся сотрудников АО «ОЭК» благодарностями мэра столицы.

«Надежность – это ключевое требование для функционирования любой энергетической системы, тем более такой гигантской, как в Москве. Инженеры постоянно находятся в поиске технологий, которые, с одной стороны, снижают вероятность аварий и отключений. А с другой стороны – обеспечивают свободный переток энергии и эффективность системы», – сказал Собянин.

Он также подчеркнул, что вводимая на подстанции технология может быть распространена и на другие объекты энергетической отрасли.

«Одну из таких технологий, основанную на использовании сверхпроводников, мы сегодня вводим в эксплуатацию на подстанции «Мневники». Если она оправдает себя, то в будущем подобные устройства будут установлены и на других подстанциях Москвы», - подчеркнул Собянин.

По оценке, в перспективе в Московской энергосистеме в сети 220 киловатт токи короткого замыкания могут достигнуть 100 килоампер, тогда как в настоящее время они уже достигают уровня 60 килоампер. Для их снижения используются многие технологии, но они либо очень дорогие и не могут применяться повсеместно, либо влияют на эффективность существующих электросетевых активов.

«АО «ОЭК» реализовало уникальный пилотный проект по внедрению в энергосистему Москвы высокотемпературного сверхпроводникового токоограничивающего устройства (ВТСП ТОУ). Это оборудование является инновационным и не имеет аналогов в России и за рубежом в классе напряжения 220 киловатт», - отмечается в сообщении.

Для пилотного запуска нового оборудования выбрали именно подстанцию «Мневники». ВТСП ТОУ помогает снизить величину тока короткого замыкания в 5-10 раз, что в разы уменьшает требования к динамической стойкости оборудования в аварийных режимах и позволяет обходиться без замены существующих выключателей.

Если тест покажет свою эффективность, то технология ВТСП ТОУ появится и на других подстанциях Москвы. Так, в перспективе АО «ОЭК» может установить еще восемь ВТСП ТОУ на подстанциях «Горьковская», «Мещанская», «Магистральная» и «Красно­сельская».