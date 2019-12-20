РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. Расширить дорогу с двух до четырех полос и обустроить тротуары могут на улице Народного ополчения в Красногорске, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В подмосковном Красногорске реконструируют улицу Народного Ополчения. Соответствующая документация была согласована на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы под руководством Сергея Собянина. Благодаря этому появится дополнительная связка между Волоколамским и Пятницким шоссе.

«Протяженность участка улицы, где пройдут работы, – 2,6 километра, включая новый отрезок длиной 1 километр, который предстоит построить. Проезжую часть расширят с двух до четырех полос с разделительной полосой шириной 3,5 метра. По обеим сторонам улицы обустроят тротуары, ширина каждого из них составит 2,25 метра», – говорится в сообщении.

Реконструкция улицы позволит соединить ее с московской Дубравной. Таким образом, появится дополнительная связка между Волоколамским и Пятницким шоссе. Благодаря этому частично разгрузятся магистрали на северо-западе столицы.