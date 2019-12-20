РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Новогодняя елка в Благовещенском сквере Подольска упала из-за сильного ветра, ее планируют снова установить в пятницу, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы администрации.

Новогоднюю наряженную елку установили в середине ноября. Девятнадцатого декабря около 17:00 от сильных порывов ветра она упала.

«В пятницу (20 декабря - ред.) елку установят на место, закрепят и проверят ее украшение. Пострадавших нет», – сказала сотрудница.

Более 20 новогодних елей установят в Подольске. Также важными элементами украшения улиц станут различные световые фигуры, арки, иллюминации и фонтаны. В нынешнем году более 30 единиц разнообразного новогоднего декора появятся на центральных площадях округа – в сквере Поколений, на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики, площади Славы, улице Ихтиманской и Октябрьской площади в микрорайоне Климовск и в других местах.