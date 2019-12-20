РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. Строительство дома в ЖК «Перловский» городского округа Мытищи планируется завершить в третьем квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершил проверку жилого дома в составе ЖК «Перловский» на улице Трудовая в микрорайоне №20 городского округа Мытищи.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем и сетей, кирпичная кладка межквартирных перегородок, работы по устройству кровли», – сказал начальник Главного управление государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь пятисекционного 17-этажного жилого дома составит 23,3 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 320 квартир. Суммарно жилые помещения занимают 15,7 тысячи квадратных метров. Застройщиком объекта выступает ООО «Развитие-ХХ».

Проверка на объекте закончится 25 декабря 2019 года. За ходом строительства дома можно следить в мобильном сервисе «Подмосковные стройки», который был запущен ведомством на платформе «Добродел». Полностью закончить строительство дома планируется в третьем квартале 2020 года.