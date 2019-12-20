РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. Бюджет Мытищ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обсудили на заседании Совета депутатов городского округа, сообщается на сайте администрации города.

19 декабря состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Мытищи, на котором обсудили вопросы утверждения бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, внесения изменений в правила землепользования и застройки территории округа, изменений в генеральный план округа, а также утверждения дополнительного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Мытищи.

«Совет многопартийный, это накладывает свой положительный отпечаток, стали намного острее обсуждать вопросы. Сегодня вопросы были очень важные – приняли бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года. Наибольший интерес вызвал вопрос по корректировке генерального плана. Конечно, эту тему жители активно обсуждали в интернете, на личных встречах с избирателями, высказали очень много различных мнений», - сказал заместитель председателя Совета депутатов города Михаил Мурзаков.

Вел заседание председатель Совета депутатов города Андрей Гореликов. Следующее заседание Совета депутатов округа намечено на 23 января 2020 года.