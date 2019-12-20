РИАМО - 20 дек. По всей Москве начали работать елочные базары, на которых представлен широкий ассортимент отечественных и зарубежных елей, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Их у нас в этом году 284. <...> Подобные елочные базары расположены у нас практически во всех районах <…> города Москвы», - сказал Немерюк.

На елочных базарах представлен широкий ассортимент отечественных и зарубежных елей. Цены за российскую елку начинаются от 700 рублей за метр, а за зарубежную - от 2,5 тысяч рублей.

Немерюк добавил, что живые елки можно купить не только на базарах, но и в сетевых магазинах, где покупателям также предоставлен большой выбор.

«Конечно, те, кто желает сэкономить, может прийти 31 декабря часиков в 8 вечера и практически даром забрать елку», — подчеркнул Немерюк.

Он отметил, что елки привезли в достаточном количестве из соседних регионов – Перми, Ульяновска, Саратова – и из других стран, например, Дании.