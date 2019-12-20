РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Полицейские Подольска задержали 38-летнего жителя Домодедова, подозреваемого в присвоении средств за получение водительского удостоверения, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 31-летнего жителя города Королев. Он сообщил, что неизвестный, пообещав оказать содействие в получении водительских прав, при личной встрече с заявителем получил от него денежные средства за оказываемые услуги и скрылся. Общая сумма материального ущерба составила 90 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнего жителя города Домодедово. Следственным управлением УМВД России по Подольску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.