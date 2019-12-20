РИАМО - 20 дек. Количество обращений по нарушению установленного порядка общения с ребенком при разводе родителей увеличилось в Подмосковье на треть в 2019 году, необходимо ужесточение мер за невыполнение требований суда, сообщила в пятницу на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«К сожалению, увеличилось количество обращений по порядку общения с детьми по выполнению решения суда о месте жительства детей после развода. 146 обращений было в прошлом году, в этом уже 155. Из них 62 обращения касались вопроса о принудительном исполнении решения судов», - сказала Мишонова.

Она подчеркнула, что для решения данной проблемы необходимы изменения в КоАП на федеральном уровне. В частности, детский омбудсмен выступает за ужесточение мер по отношению к тем, кто не выполняет решения суда и злоупотребляет своими правами по отношению к ребенку.

«Важно сделать так, чтобы человек чувствовал свою ответственность. Максимальный штраф, который могут выписать – 5 тысяч рублей. У нас за неправильную парковку больше берут. А здесь идет речь о судьбе ребенка», - добавила Мишонова.

Руководитель управления ФССП по Московской области Николай Коновалов назвал споры в порядке общения с ребенком одной из сложнейших категорий исполнительных производств.

«В этом году на исполнении в управлении находились 719 таких судебных решений. 281 решение мы исполнили, остальные продолжают принудительно исполняться. За уклонение от исполнения судебных решений к ответственности привлечен 71 должник», - отметил Коновалов.