РИАМО - 20 дек. Свыше 1,5 тысяч новогодних мероприятий пройдет в Московской области во время празднования Нового года и Рождества Христова, сообщила в пятницу журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась губернаторская елка, на которую пригласили детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, воспитанников государственных учреждений социального обслуживания Московской области. Они посмотрят новогоднее шоу «День рождения Деда Мороза».

«В Московской области в период празднования Нового года и Рождества Христова пройдет более 1,5 тысяч мероприятий, в которых примут участие более 650 тысяч детей», - сказала Фаевская.

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