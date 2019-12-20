РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. Премию имени Дмитрия Кедрина в нескольких номинациях вручили деятелям культуры городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации города.

19 декабря состоялось вручение литературно-просветительской премии имени поэта Дмитрия Кедрина «Зодчий» за 2019 год. Мероприятие проходило в мытищинской городской в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Премия была учреждена главой Мытищинского района совместно с Союзом писателей России в 1995 году. Она вручается творческим коллективам, поэтам, прозаикам, журналистам за вклад в развитие отечественной культуры, пропаганду её достижений, интересные изыскания и труды по истории, связанные с мытищинским краем.

«В этом году обладателями кедринской премии стали: в номинации «Достижения в области поэзии, прозы и распространения творческого наследия Дмитрия Кедрина» - Татьяна Романова-Настина; в номинации «Творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и развития культурных традиций» - Александр Летин; в номинации «Значительный вклад в развитие и поддержку культуры и искусства городского округа Мытищи» - Сергей Ветлин и Дмитрий Гурьянов», - говорится в сообщении.

Торжественная церемония вручения премии-2019 проводилась в 23-й раз. Чествовать лауреатов пришли постоянные читатели библиотеки, мытищинские поэты и прозаики, члены литературного объединения имени Кедрина. Специально к этому дню библиотека подготовила книжную выставку. На стенде можно было увидеть выпуски литературного альманаха «Полдень» разных лет, издания произведений мытищинских поэтов и прозаиков, книги по краеведению.