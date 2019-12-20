РИАМО - 20 дек. Правительство Москвы утвердило размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020 год для расчета субсидий на оплату жилья и коммуналки, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Утвердить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членам жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение», - говорится в документе.

Так, с 1 января 2020 года стандарт стоимости ЖКУ для этой категории составит: для одиноко проживающего гражданина – 5007,14 рубля в месяц, для семьи из двух человек – 3848,73 рубля в месяц на каждого члена семьи, для семьи из трех и более человек – 3565,96 рубля в месяц на каждого члена семьи. С 1 июля 2020 года стандарт составит 5120,49, 3946,21 и 3659,72 рубля соответственно.

Также утверждены размеры стандарта стоимости ЖКУ, применяемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нанимателям жилых помещений, принадлежащих городу Москве, по договору соцнайма жилого помещения и договору найма специализированного жилого помещения, которым, либо членам семьи которых предоставляются льготы по оплате жилья и коммуналки. С 1 января следующего года стандарт будет равен: для одиноко проживающего человека – 4304,9 рубля в месяц, для семьи из двух человек – 3401,85 рубля в месяц на каждого члена семьи, для семьи из трех и более человек – 3182,92 рубля в месяц на каждого члена семьи. С июля 2020 года стандарты вырастут до отметки 4418,25, 3499,33 и 3276,68 рубля соответственно.

Размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений, обязанным уплачивать взносы на капремонт, с 1 января 2020 года составят: для одиноко проживающего человека – 4787,03 рубля в месяц, для семьи из двух человек – 3708,66 рубля в месяц на каждого члена семьи, для семьи из трех и более человек – 3445,9 рубля в месяц на каждого члена семьи. С 1 июля 2020 года – 4900,38, 3806,14 и 3539,66 рубля соответственно.

Размеры стандарта стоимости ЖКУ, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг собственникам жилых помещений, по закону не уплачивающим взносы на капитальный ремонт, с 1 января следующего года будут равны: для одиноко проживающего человека – 4164,65 рубля в месяц, для семьи из двух человек – 3312,6 рубля в месяц на каждого члена семьи, для семьи из трех и более человек – 3106,42 рубля в месяц на каждого члена семьи. С 1 июля стандарты увеличатся до 4278, 3410,08 и 3200,18 рубля соответственно.