РИАМО – 20 дек. Известная российская актриса Людмила Максакова опровергла информацию о ее госпитализации, сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Максаковой, которую якобы отправили на обследование. При этом утверждалось, что у нее выявили глаукому.
«Она это отрицает», — сообщил источник агентства.
Максакова родилась в 1940 году. С 1961 года и по настоящее время является актрисой столичного Театра имени Вахтангова. За свою творческую карьеру она поучаствовала в 30 театральных постановках, а также сыграла порядка 40 ролей в кино и на ТВ. Она снималась в таких фильмах, как «Татьянин день», «Плохой хороший человек», «Десять негритят» и «Притяжение».
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